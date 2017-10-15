Fenerbahçe sahasından galip ayrıldı

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

3. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Soldado'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Giuliano'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

4. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağ kanatta hareketlenen Dirar'ın ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

6. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının yaptığı hata sonucu topla buluşan Valbuena, pasını ceza alanına hareketlenen Giuliano'ya verdi. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası içinden çektiği şutta meşin yuvarlak yerden filelere gitti: 2-0.

20. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Fenerbahçeli Neustaedter'in kafasından seken topta, meşin yuvarlağı önünde bulan Boutaib'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta, kaleci Kameni gole izin vermedi.

28. dakikada Fenerbahçe 3-0 öne geçti. Dirar pasını sol kanatta hareketlenen Hasan Ali'ye verdi. Hasan Ali, Dirar'dan aldığı pası tekrar aynı oyucuya çıkardı. Ardından savunma araya girdi. Seken topu önünde bulan Hasan Ali'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Cissokho'nun yaptığı ortada kaleci Kameni'nin uzaklaştırmak istediği top, arka direkteki Dia'nın önüne düştü. Senegalli oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

68. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan ceza sahası içine giren Adem Büyük, Fenerbahçeli 2 oyuncuyu çalımladıktan sonra topu Batuhan Altıntaş'a çıkardı. Batuhan'ın yerden bekletmeden yaptığı vuruşta, top ağlarla buluştu: 3-1.

86. dakikada Fenerbahçe, Fernandao ile mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Giuliano'nun pasında topu ceza sahası içinde önünde bulan ve kaleci Ertaç'ı da çalımlayan Fernandao'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.