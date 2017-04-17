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Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'a konuk olacak

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına konuk olacak.

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Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoodsa konuk olacak

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına konuk olacak.

Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın tur atlayacağı eşleşmede, ilk maç Atina'da OAKA Arena'da saat 21.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan Panathinaikos Superfoods, 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırayı alan Fenerbahçe karşısında saha avantajına sahip oldu.

İkinci maçı da Atina'da oynanacak eşleşmede üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmaya Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak. Seride durum 2-2 olursa beşinci ve son maç Atina'da oynanacak ve Dörtlü Final'e kalan takım belli olacak.

Etiketler: panathinaikos fenerbahçe maçı, Yunanistan
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