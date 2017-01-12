Fenerbahçe Müzesi'ne hırsızlık girişimi

Fenerbahçe Müzesindeki şampiyonluk kupalarından birini, bulunduğu cam bölmeyi kırarak aldıktan sonra yakalanan kişi, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Fenerbahçe Müzesindeki şampiyonluk kupalarından birini, bulunduğu cam bölmeyi kırarak aldıktan sonra yakalanan kişi, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklandı. Anadolu Adalet Sarayında savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen H.Ş'nin işlemleri tamamlandı.Nöbetçi Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, H.Ş'nin "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.H.Ş'nin hakimlik sorgusunda, "Benim kupayı alma gibi bir düşüncem vardı. Doğrudur. Zarar verme ve hırsızlık yapma amacıyla gitmedim. Trabzonspor'a yapılan haksızlıklar ve kupa konusu kamuoyunda unutulduğu için bu şekilde bir eylem yaptım. Amacım hırsızlık değildir. Zaten alma şansım da yoktu. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.Bu arada, kupanın bulunduğu camlı bölmeyi kafasıyla kırdığı öne sürülen H.Ş'nin alnında bandaj olduğu görüldü.Fenerbahçe Stadı'nda bulunan müzeye dün gelerek cam bölme içindeki şampiyonluk kupalarından birini alan H.Ş, stattaki güvenlik görevlileri tarafından durdurulmuş ve olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.