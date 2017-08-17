  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Fenerbahçe Makedonya'da mağlup oldu

Fenerbahçe Makedonya'da mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, deplasmanda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-0 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu.

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Fenerbahçe Makedonyada mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, deplasmanda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-0 mağlup oldu. Temsilcimize tur için 24 Ağustos'a İstanbul'da oynanacak rövanşta 3 farklı galibiyet gerekiyor.

Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da oynanan maçta ev sahibi Vardar, 20. dakikada Barseghyan'ın golü ile 1-0 öne geçti. 90+1'de ise temsilcimiz büyük bir şansızlık yaşadı. Mehmet Topal'ın kafa ile verdiği geri pası gol oldu ve Varda 2-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Vardar'da Grncarov, 89. dakikada ikinci sarıdan, Fenerbahçe'den De Souza ise 90+3'te doğrudan kırmızı kart gördü.

Etiketler: fenerbahçe- vardar maçı, Fenerbahçe
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