Fenerbahçe ligde ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan başkent ekibi, maçı 9 kişi tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral depoladı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Fenerbahçe, Halil İbrahim'in 20. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz'un 37. dakikada penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie 42. dakikada Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı müdahele sonucunda direkt kırmızı kart gördü ve başkent ekibi 10 kişi kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Eksik kalan rakibi karşısında ikinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe, aradığı golü 67. dakikada Ozan Tufan ile buldu: 1-2

Ev sahibi ekip 85. dakikada 9 kişi kaldı. Bu dakikada Murat Duruer, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Maçın kalan süresinde başka gol olmadı ve sarı-lacivertli ekip, maçı 2-1 kazanarak bu sezonki ilk 3 puanını aldı.

Fenerbahçe puanını 5'e çıkarırken Gençlerbirliği 1 puanda kaldı.