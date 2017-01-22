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Fenerbahçe lider Medipol Başakşehir'i devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe lider Medipol Başakşehiri devirdi
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
 
İlk yarı
 
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
 
16. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta çıktı.
 
28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Alper Potuk'un pasına aut çizgisi üzerinde son anda yetişen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Salih Uçan, pasını ceza yayı üzerindeki Ozan Tufan'a aktardı. Ozan'ın şutunda Emre Belözoğlu'na çarpan top, kaleci Volkan Babacan'ı yanılttı ve filelere gitti: 1-0.
 
32. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Mossoro'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.
 
Mücadelenin ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
 
İkinci yarı
 
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca, mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
 
Bu skorla, Medipol Başakşehir bu sezon ilk kez kaybetti. AA
 
Etiketler: Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, SPor Toto Süper Lig, lider, galibiyet
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