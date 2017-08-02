  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Fenerbahçe, Kjaer'in bonservis bedelini açıkladı

Sarı-lacivertli kulüp, Danimarkalı stoper için İspanya'nın Sevilla Kulübünden 12,5 milyon avro bonservis bedeli alacak.

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Fenerbahçe, Kjaerin bonservis bedelini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in transferi konusunda 12,5 milyon avro karşılığında İspanya'nın Sevilla Kulübü ile kesin anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Simon Thorup Kjaer'in transferi konusunda Sevilla Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kjaer karşılığında net 12,5 milyon avro alınacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sözleşmede anlaşılan transfer bedeli brüt 13.157.894,74 avro olup yüzde 5 dayanışma katkı payı tutarı kesildikten sonra kalan 12.500.000 avro net bedel Sevilla Kulübü tarafından şirketimize ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun sözleşme süresi içinde Sevilla Kulübünün 2017-2018 sezonu sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılması durumunda 250.000 avro net tutar bir defaya mahsus olarak tarafımıza ödenecektir."

Etiketler: Fenerbahçe, kjaer, Sevilla
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