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'Fenerbahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor'

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

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Fenerbahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor
Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Moussa Sow, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları derbi maça en iyi şekilde hazır olmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
 
"Beşiktaş'ın son dönemdeki form durumu iyi gözüküyor. Geçtiğimiz yılın devamı niteliğinde bir sezon yaşıyorlar. İyi oynayıp, iyi mücadele ediyorlar ama biz de Fenerbahçeyiz. Ne olursa olsun, hiçbir şekilde düşünmeden sahaya çıkıp Fenerbahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor. Biz, Fenerbahçeyiz ve her zaman galibiyet için sahaya çıkarız. Herkes bizden galibiyet bekliyor, bizim de o maça en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor."  AA
 
Etiketler: Moussa Sow, fenerbahçe beşiktaş derbisi, açıklama
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