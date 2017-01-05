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Fenerbahçe, Karavaev'i borsaya bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, Ukraynalı futbolcu Karavaev ile anlaştığını KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe, Karavaevi borsaya bildirdi
Fenerbahçe Kulübü, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev ile anlaştığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavaev ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Karavaev’e Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, çubuklu ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
 
24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçeli yönetici Salih Ozan Balaban ile birlikte sözleşmeye imza attı.
 
Shakhtar Donetsk ile 2009 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Ukraynalı oyuncu, Sivastopol'un ardından Zorya takımında kiralık olarak forma giydi.
 
Orta sahada görev yapan Karavaev, 56 kez oynadığı Zorya'da 16 gol attı ve Ukrayna Milli Takımı'na seçildi. AA
 
Etiketler: Fenerbahçe, karavaev, borsa, transfer
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