  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Fenerbahçe kafilesi Graz'a ulaştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Sturm Graz'la oynayacağı ilk maç için Avusturya'ya geldi.

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Fenerbahçe kafilesi Graza ulaştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Sturm Graz'la oynayacağı ilk maç için Avusturya'ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Graz'a gelen sarı-lacivertlilerde, Danimarkalı stoper Simon Kjaer kafilede yer almadı.

Sol arka adalesinde sertleşme bulunan Kjaer'in bu yüzden kadroya dahil edilmediği öğrenildi. Kjaer'in dışında, sakatlığı devam eden Hollandalı futbolcu Robin van Persie de kadroda bulunmuyor.

Kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu ve asbaşkan Ali Yıldırım'ın da yer aldığı kafileyi, havalimanında Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı ve Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay çiçeklerle karşıladı.

Büyükelçi Çarıkçı, teknik direktör Aykut Kocaman'a çiçek vererek, "Bir Fenerbahçeli olarak sizi karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Futbolculuk döneminizde de sizi takip ederdim." dedi. Kocaman da karşılama için Çarıkçı'ya teşekkür etti.

Havalimanına gelen az sayıda Fenerbahçe taraftarı, futbolcular ve özellikle teknik direktör Kocaman'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Sarı-lacivertli kafile, havalimanında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele gitti.

Etiketler: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, sturm graz
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