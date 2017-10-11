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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı iyi başladı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında sahasında Rusya'nın Nadezhda takımını 67-61 mağlup etti.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı iyi başladı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında sahasında Rusya'nın Nadezhda takımını 67-61 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlaya müsabakada sarı-lacivertli ekip ilk çeyreği 15-13 geride tamamladı. Mücadelenin 16. dakikasında farkı 8 sayıya (20-28) çıkaran konuk takım, Fenerbahçe'nin farkı kapatma çabalarına rağmen devre arasına 31-28 önde girdi.

Sarı-lacivertli ekip, karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin son 5 dakikasında etkili bir performans sergiledi. Müsabakanın 25. dakikasını 42-35 geride geçen Fenerbahçe, kalan bölümde rakibine sadece 3 sayı şansı verdi. Hücumda da 19 sayı kaydeden ev sahibi takım, periyodu 54-45 önde tamamladı.

İyi oyununu maçın son çeyreğinde de devam ettiren ve rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmayı 67-61 kazandı.

Fenerbahçe'de çift hanelere ulaşan Verameyenka 12 sayı 12 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertli ekipte Vaughn, Plum ve Dabovic 11'er, Ayşe Cora da 10 sayıyla mücadele etti.

Maç listesine yazdırılan 8 oyuncudan 7'sinin süre bulduğu Rus temsilcisinde ise Ygueravide ile Maiga'nın 13'er, Cherepanova'nın 11 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İtalya'nın Famila Schio takımıyla 19 Ekim Perşembe günü karşılaşacak.

Etiketler: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, Nadezhda takımı
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