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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine final maçında 77-63 yenilerek ikinci oldu.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine final maçında 77-63 yenildi. Dinamo Kursk, sezonu şampiyon tamamlarken, Fenerbahçe ikinci oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe; Parker, Lavender ve Quigley ile bulduğu basketlerle 4. dakikada 10-0 öne geçti. Sarı-lacivertli takıma McCoughtry'nin kaydettiği 7 sayıyla karşılık veren Dinamo Kursk, 5. dakikada skoru 10-7 yaptı. Fenerbahçe, Parker'in son andaki basketiyle ilk periyodu 18-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda 9-1'lik seriyle başlayan Dinamo Kursk, 13. dakikada 26-19 öne geçti. Rus ekibi, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve savunmada da zorlanan sarı-lacivertli takım karşısında Ogwumike'nin kaydettiği basketle 16. dakikada farkı 10 sayıya (31-21) çıkardı. Fenerbahçe, sonradan oyuna dahil olan Pelin Bilgiç ve Parker ile ürettiği sayılarla 18. dakikada farkı bir sayıya (35-34) indirdi. Ancak son dakikada Ogwumike ve Prince ile üst üste basketler atan Dinamo Kursk, soyunma odasına 44-34 önde girdi.

Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci yarısına da taşıyan Rus ekibi, 23. dakikada Cruz'un attığı basketle farkı 18 sayıya (54-36) kadar çıkardı. Fenerbahçe; Quigley, Parker ve Gruda'nın basketleriyle farkı hızla eritmeye çalışırken, son periyoda 62-55 Dinamo Kursk'un üstünlüğüyle girildi.

Final periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe, Quigley'nin üç sayılık basketiyle 31. dakikada farkı 2 sayıya (62-60) düşürdü. Ancak daha sonra hücumda tutuk kalan ve iyi savunma da yapamayan sarı-lacivertli takım karşısında Cruz, Ogwumike ve Prince ile 15-0'lık seri yakalayan Dinamo Kursk, 39. dakikada skoru 77-60 yaptı. Rus ekibi, özellikle son periyotta çok kötü oynayan Fenerbahçe karşısından salondan 77-63 galip ayrılarak, şampiyon oldu. AA

Etiketler: rusya, FIBA, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Dinamo Kursk
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