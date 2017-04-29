Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 34. randevuda

İki takım arasında geride kalan 33 lig karşılaşmasının 19'unu Fenerbahçe, 6'sını Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.
Fenerbahçe, rakip filelere 66 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 31 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı Fenerbahçe 5-1 kazandı.
Çaykur Rizespor 9 maçtır kazanamıyor
Çaykur Rizespor, ligde 9 maçtır Fenerbahçe'yi yenemiyor.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Rize'de 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, daha sonra yaptığı 9 müsabakadan 6'sını yitirdi, 3'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.
Fenerbahçe'den farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı.
Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.