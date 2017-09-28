  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Fenerbahçe ile Akhisarspor 11. randevuda

Fenerbahçe ile Akhisarspor 11. randevuda

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe ile Akhisarspor 11. randevuda

Süper Lig'de haftanın açılış maçı yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

İki takım arasında geride kalan 10 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 3 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Süper Lig'de son iki haftada Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ı yenerek çıkışa geçen sarı-lacivertliler, Manisa deplasmanında üst üste 3. galibiyetini almak istiyor.

Geride kalan 6 haftada teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 11 puan toplayan sarı-lacivertlilerde cezalı futbolcular Luis Neto, İsmail Köybaşı ve Josef de Souza ile sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ve Robin Van Persie, bu maçta forma giyemeyecek.

Diğer sakat futbolcular Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın durumu ise son yapılacak antrenmanda belli olacak.

Geçen sezon ise Fenerbahçe, iki maçta da rakibine 3-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.

Etiketler: fenerbahçe akhisarspor maçı
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