  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fenerbahçe Giuliano'yu bonservisiyle transfer etti

Fenerbahçe Giuliano'yu bonservisiyle transfer etti

Sarı-lacivertli kulüp, daha önce Zenit Kulübünden kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü Giuliano Victor De Paula'yı bonservisiyle transfer etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fenerbahçe Giulianoyu bonservisiyle transfer etti

Fenerbahçe Kulübü, Rusya'nın Zenit Kulübünden Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula'yı bonservisiyle transfer etti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, daha önce kiralık olarak kadroya dahil edilmesi düşünülen Giuliano'nun bonservisiyle transfer edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün, Brezilyalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce kiralık olarak kadromuza katılması için görüşmelere başlanan orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ve kulübü Zenit ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. Bu bağlamda 27 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

Bu arada Zenit Kulübü de internet sitesinde, Giuliano'nun kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi, Zenit'te 42 maçta 17 gol attı.

Transfer bedeli 7 milyon avro

Sarı-lacivertli kulüp, Giuliano'nun transferi nedeniyle Zenit Kulübüne 7 milyon avro bedel ödeyecek.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Giuliano Victor De Paula'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Zenit Kulübüne transfer bedeli olarak 7 milyon avro ödenecektir." denildi.  

Etiketler: Fenerbahçe, Giuliano
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER