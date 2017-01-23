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Buradasınız : » » Fenerbahçe, deplasmanda UNICS Kazan'a konuk olacak

Fenerbahçe, deplasmanda UNICS Kazan'a konuk olacak

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk olacak.

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Fenerbahçe, deplasmanda UNICS Kazana konuk olacak

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan sarı-lacivertli ekip, 18 müsabakanın 11'ini kazanırken, 7'sini mağlubiyetle tamamladı. Fenerbahçe, aynı sayıda galibiyeti bulunan İspanya temsilcisi Baskonia'nın ardından 5. sırada yer aldı. Rus temsilcisi ise 7 galibiyetle 11. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sahasında ağırladığı rakibine 81-73 mağlup oldu. Rus ekibiyle daha önce 3 kez karşılaşan sarı-lacivertli takım, sadece 1 galibiyet alabildi.

Rusya'nın Kazan şehrindeki Kazan Basketbol Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak. AA

Etiketler: unics kazan, thy avrupa ligi, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, basketbol
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