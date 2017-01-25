  • 25 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.796
    EURO 4.07
  • BIST 84045.07
    ALTIN 146.796
Buradasınız : » » Fenerbahçe deplasmanda Kazan'ı mağlup etti

Fenerbahçe deplasmanda Kazan'ı mağlup etti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 19. hafta maçında konuk olduğu Rusya'nın UNICS Kazan takımını 86-81 mağlup etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fenerbahçe deplasmanda Kazanı mağlup etti
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 19. hafta maçında konuk olduğu Rusya'nın UNICS Kazan takımını 86-81 mağlup etti.
 
Bu sonuçla Fenerbahçe, organizasyondaki 12. galibiyetini elde ederken, UNİCS Kazan da 12. mağlubiyetini yaşadı.
 
Fenerbahçe'de Luigi Datome 18, Bogdan Bogdanovic 16 ve Jan Vesely 15 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın en skorer ismi UNICS Kazan adına 21 sayı kaydeden Artsiom Parakhouski oldu.
 
Bennett ilk maçına çıktı
 
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Bennett, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.
 
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'ten kadroya dahil edilen Kanadalı pota altı oyuncusu, 8 dakikaya yakın süre bulduğu karşılaşmada skor üretemezken birer asist ve top çalmayla oynadı. AA
 
Etiketler: Fenerbahçe, thy avrupa ligi, unics kazan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER