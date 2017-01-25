Fenerbahçe deplasmanda Kazan'ı mağlup etti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 19. hafta maçında konuk olduğu Rusya'nın UNICS Kazan takımını 86-81 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, organizasyondaki 12. galibiyetini elde ederken, UNİCS Kazan da 12. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe'de Luigi Datome 18, Bogdan Bogdanovic 16 ve Jan Vesely 15 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın en skorer ismi UNICS Kazan adına 21 sayı kaydeden Artsiom Parakhouski oldu.

Bennett ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Bennett, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'ten kadroya dahil edilen Kanadalı pota altı oyuncusu, 8 dakikaya yakın süre bulduğu karşılaşmada skor üretemezken birer asist ve top çalmayla oynadı. AA