Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u son dakikada geçti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
İlk yarı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
3. dakikada Fenerbahçe ilk atağında golle buluştu. Chahechouhe'nin ceza sahasına girmeden sol kanattan yaptığı ortada Sow, altıpasın önünde topu kafayla filelere gönderdi: 1-0
14. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Kweuke'nin sağdan ceza sahasına ortaladığı top altıpasın içinde Şener Özbayraklı'da kaldı. Şener topu ayağından açınca araya giren Oğuz Han Aynaoğlu, meşin yuvarlağa dokunarak ağlara yolladı: 1-1
33. dakikada seri çalımlarla ceza yayının üzerine kadar gelen Alper Potuk'un şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu sağına uzanarak kontrol etti.
41. dakikada Çaykur Rizespor savunma arkasına atılan topta kaleci Gökhan ceza sahası dışına çıkarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Kaleci Gökhan topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak Sow'un önünde kaldı. Ceza sahası içinden topu filelere yollamak isteyen Sow'un vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gitmeden Yakoubi, altıpasın üzerinde uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
55. dakikada Süleyman Koç'un ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Fabiano, sağına uzanarak topu direk dibinden kurtardı.
58. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından yerden çektiği sert şutta kaleci Gökhan Akkan, topu son anda kornere çeldi.
66. dakikada Dhurgham İsmail'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Kweuke, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kweuke'nin şutunu kurtaran kaleci Fabiano mutlak bir golü engelledi.
83. dakikada Emenike'nin ceza yayının hemen gerisinden çektiği sert şutu kaleci Gökhan tokatladı. Pozisyonun devamında Çaykur Rizespor savunması topu kornere gönderdi.
85. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner sonucu Skrtel'in penaltı noktasının sağından çektiği şutu kaleci Gökhan kornere tokatladı.
88. dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Özgür Çek'in pasında Recep Niyaz'ın ceza sahasına girmeden şutunda top az farkla auta gitti.
90+2. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. De Souza'nın ceza sahasına doldurduğu topu Emenike kafayla Sow'un önüne indirdi. Sow, altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1
Karşılaşmayı, Fenerbahçe 2-1 kazandı.