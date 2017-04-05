Fenerbahçe bugün yarı final için sahaya çıkacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında bugün Kayserispor'u konuk edecek. İlk maçta rakibini 3-0 yenen sarı-lacivertli ekip, avantajını koruyarak yarı finalist olmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip ise Kadıköy'de zoru başarmaya çalışacak.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki Ülker Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak olan mücadelenin detaylı canlı anlatımını "Maç Merkezi" farkıyla trtspor.com'dan takip edebilirsiniz...

Muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Yiğit, Neustadter, İsmail, Ozan, Salih, Stoch, Aatif , Volkan Şen, Sow

Kayserispor: Muarrem, Hakan, Douglao, Mabiala, Levent, Sow, Kubilay, Umut Sönmez, Traore, Güray, Umut Bulut

Kayseri'deki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, yarı final için büyük avantaja sahip. Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Kardemir Karabükspor'u deplasmanda yenerek moral bulan Fenerbahçe, bu sezon kupaya büyük önem veriyor.

Ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u eleyerek yoluna devam etmek istiyor.

Fenerbahçe, Kayseri temsilcisi karşısında alacağı 2 farklı mağlubiyetlerde bile yarı finale yükselecek. Karşılaşma Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmaya gidecek.

Uzatmalarda da skor bozulmazsa yarı finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

Kayserispor'un tur atlaması için ise en az 4 gol ihtiyacı var. Sarı-kırmızılı takım, 4 ve üzeri gol atıp 3 fark yakalarsa yarı finale yükselen takım olacak.