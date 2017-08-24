Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Makedon temsilcisi Vardar'a 2-1 yenilerek Avrupa kupalarına erken veda etti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta ilk karşılaşmadaki 2-0'lık sonucu çevirmek için baskılı oynayan Fenerbahçe, aradığı golü 61. dakikada Roman Neustaedter'in ayağından buldu. Bu golden sonra baskısını daha da artıran Fenerbahçe, kontrataktan 68. dakikada Jambul Jigauri'nin golüne engel olamadı.

Son dakikalarda Nikola Gligorov'un ayağından bir gol daha bulan Vardar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek tur atladı.

7 yıl sonra ağustos ayında veda

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 7 yıl sonra ağustos ayında elendi.

Sarı-lacivertliler, aldığı men cezasının dışında Avrupa kupalarında son olarak 2010-2011 sezonunda bu kadar erken veda etmişti.

Söz konusu sezonda sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemelerde Young Boys'a sonra da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK'a karşı üstünlük kuramamıştı.

Yine Aykut Kocaman'la elendi

Fenerbahçe, "Kupa 2"de tarihinde ikinci kez ön eleme turunda elendi.

Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 ön eleme turuna çıktı.

Fenerbahçe, sadece Aykut Kocaman döneminde 2 kez ön elemeleri geçemedi. Sarı-lacivertliler Vardar'dan önce bu kulvarda yine Kocaman döneminde 2010-2011 sezonunda Yunan ekibi PAOK'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti.

Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 yıl önce PAOK karşısındaki elenme üzüntüsünü yine taraftarına yaşattı.

Turu yine çeviremedi

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettiği 29 eşleşmenin 28'inde turu geçemedi.

Daha önce sadece 1998-1999 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımını ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen 25 Ağustos 1998'de sahasında 1-0 yenerek kupanın dışına iten Fenerbahçe, Vardar karşısında bu kötü istatistiğini sürdürdü.

Kadıköy'de seri bitti

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında iç sahadaki 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İç sahada çıktığı son 11 Avrupa kupası maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Fenerbahçe, Vardar'a kaybetti. Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'ten sonra seyircisi önündeki ilk Avrupa yenilgisini yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda galibiyet hasreti de 5 maça yükseldi. Geçen sezon ligde sahasındaki son iki maçta Antalyaspor'a 1-0 yenilip Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile (1-1) yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde hafta sonu Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra Vardar'a da 2-1 kaybetti.

Kalesini kapatamadı

Fenerbahçe, son 14 resmi maçında kalesini gole kapatamadı.

Süper Lig'in ilk 2 haftasında kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertli takım, uzun süredir rakiplerinin filelerini havalandırmasını engelleyemiyor.

Geçen sezon oynadığı son 8, bu sezon ise ilk 6 resmi maçın hepsinde gol yiyen Fenerbahçe, son olarak 23 Nisan'da Galatasaray derbisinde filelerinin havalanmasına izin vermemişti.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 14 maçta kalesinde 20 gol gördü.

Van Persie ıslıklandı

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, ıslıklandı.

Etkili bir oyun ortaya koyamayan Van Persie, 59. dakikada yerini Roberto Soldado'ya bıraktı. Hollandalı futbolcu oyundan çıkarken, taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Alper Potuk sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan Alper'in ilk tedavisi oyun alanı kenarında yapıldı. Oyuna devam edemeyeceğini işaret eden Alper'in yerine 44. dakikada Aatıf Chahechouhe maça dahil oldu.

Neustaedter'den Avrupa'da bir gol daha

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter, bu sezonki ikinci golünü yine bir Avrupa kupası maçında buldu.

Maçın 61. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren Neustaedter, bir önceki turda Sturm Graz deplasmanında da fileleri havalandırmıştı.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçta gol atamayan Rus futbolcu, bu sezon 5 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ramil Guliyev'e ilgi

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Fenerbahçe'nin milli atleti Ramil Guliyev, maçın devre arasında taraftarı selamladı.

Taraftarlar, dünya şampiyonu atlete büyük destek verdi. Bazı taraftarlar, Azerbaycan asıllı milli atletle fotoğraf çektirdi.

Vardar'dan Makedonya tarihinde ilk

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıran Vardar, ülke futbol tarihinde bir ilke imza attı.

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nin dışına iten başkent Üsküp temsilcisi, Avrupa kupalarında gruplara kalma başarısı gösteren ilk Makedon takımı oldu.