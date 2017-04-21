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Buradasınız : » » Fenerbahçe Avrupa'da büyük avantaj yakaladı

Fenerbahçe Avrupa'da büyük avantaj yakaladı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibini, deplasmanda 80-75 yendi.

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Fenerbahçe Avrupada büyük avantaj yakaladı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibini, deplasmanda 80-75 yendi.

Serinin ilk maçını da 71-58 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından durumu 2-0'a getirerek büyük avantaj yakaladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Panathinaikos Superfoods; Rivers, Bourousis ve Calathes'in üç sayı çizgisinin gerisinden buldukları basketlerle 2. dakikada 9-4 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, Singleton'un 5. dakikadaki isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 16-6. Savunma sertliğini arttıran sarı-lacivertliler, hücumda Antic, Bogdanovic ve Ali Muhammed'in atışlarıyla 12-0'lık seri yakalayarak 9. dakikada öne geçti: 16-18. Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-20 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle girilen ikinci periyotta Panathinaikos Superfoods'un James ile bulduğu isabetlere Fenerbahçe, Udoh'un boyalı alandaki sayılarıyla cevap verdi ve 15. dakika 32-32 eşitlikle geçildi. İlk yarının son 5 dakikasında Bogdanovic'in skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Fenerbahçe, Ali Muhammed'in skorer oyunuyla oyun üstünlüğünü sürdürdü. Kalinic'in 25. dakikadaki üç sayılık basketiyle çeyreğin ilk 5 dakikasını 55-52 üstün geçen konuk ekip; Sloukas, Ali Muhammed ve Udoh'un isabetleriyle son çeyreğe 63-59 üstün girdi.

Mücadelenin son periyoduna Singleton'un üç sayılık isabetiyle başlayan Panathinaikos Superfoods, Gist'in pota altında art arda kaydettiği isabetlerle 33. dakikada öne geçti: 66-65. Çabuk toparlanan Fenerbahçe; Bogdanovic, Datome ve Udoh ile sayılar üretti. Sarı-lacivertliler, maç boyunca üst düzey bir basketbol sergileyen Bogdanovic'in son bölümdeki skorer oyunuyla sahadan 80-75 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu sarı-lacivertli formayla 25 sayı kaydeden Bogdanovic olurken, Udoh'un 22 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

İki takım arasındaki serinin üçüncü maçı, 25 Nisan Salı günü Ülker Sports Arena'da oynanacak.

Etiketler: Fenerbahçe, thy avrupa ligi, panathinaikos
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