Fenerbahçe, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkıyor

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında yarın Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dörtlü Final'deki ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 mağlup ederek finale yükselen sarı-lacivertli takım, diğer eşleşmede Çekya'nın USK Prag ekibini 87-80'lik skorla devre dışı bırakan Dinamo Kursk'a karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kadın basketbolunun Avrupa'da kulüpler bazında en prestijli organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in şampiyonluk maçı, DIVS Spor Salonu'nda TSİ 17.00'de başlayacak.

Organizasyonda UMMC Ekaterinburg ile USK Prag ise TSİ 14.30'da üçüncülük maçında karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin üçüncü finali

Fenerbahçe, tarihinde üçüncü kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, daha önce iki kez finalde kaybettiği kupayı bu kez müzesine götürmeye çalışacak.

Fenerbahçe, yine Ekaterinburg'da oynadığı finallerde 2012-2013'te UMMC Ekaterinburg, 2013-2014 sezonunda ise Galatasaray'a mağlup olarak kupaya ulaşamamıştı.

Dinamo Kursk bu sezon hiç kaybetmedi

Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Dinamo Kursk, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazandı.

Ligde sarı-lacivertli takımın da bulunduğu A Grubu'ndaki 14 maçını kazanan Rus temsilcisi, çeyrek finalde Fransa'nın Bourges Basket ekibini iki müsabakada da mağlup etti ve Dörtlü Final'e çıktı.

Dinamo Kursk, Dörtlü Final'deki ilk maçında da Çekya'nın USK Prag ekibini yenerek, bu sezon 17'de 17 yaptı.

Rus ekibi, Fenerbahçe ile grup aşamasında oynadığı ilk maçı deplasmanda 72-69, ikinci karşılaşmayı ise sahasında 86-79 kazandı.