  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Fenerbahçe Advocaat'sız çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

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Fenerbahçe Advocaatsız çalıştı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
 
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın, yardımcı antrenör Cor Pot yönetiminde yapıldığı bildirildi. Teknik direktör Dick Advocaat'ın, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı Rus takımı Krasnodar'ın hazırlık maçlarını takip etmek için İspanya'ya gittiği kaydedildi. Hollandalı teknik adamın akşam saatlerinde Türkiye'ye döneceği aktarıldı.
 
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı belirtildi.
 
Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek. 
 
Etiketler: Fenerbahçe, antrenman, Dick Advocaat
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