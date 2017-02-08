Fenerbahçe Advocaat'a teklifte bulundu

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, özel bir kanalda katıldığı programda yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Dick Advocaat'ın gelecek sezon da takımın başında kalmasını istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Hollandalı teknik adamla görüştüğünü dile getiren Mosturoğlu, "Başkan, Advocaat'a 1 yıl daha teklifte bulundu. Advocaat ise kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi." dedi.

Mosturoğlu ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'la oynadıkları derbi maç sonrası sarı-lacivertli kulüp ve Robin van Persie'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili de eleştirilerde bulundu. AA