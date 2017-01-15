Fenerbahçe Adanaspor maçında kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı.

2. dakikada Lens'in sağdan ortasında ön direkte topu kontrol eden Fernandao'nun dönerek vuruşunda, kaleci Itandje meşin yuvarlağın sahibi oldu.

17. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında altıpasa gelen topa, Fernandao ön direkte bekletmeden vurdu. Kaleci Itandje'nin çizgi üzerinde güçlükle önlediği meşin yuvarlağı Adanaspor savunması uzaklaştırdı.

23. dakikada konuk ekip Adanaspor, öne geçti. Renan Diniz'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Magaye, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

40. dakikada Fenerbahçe, beraberliği yakaladı. Lens'in sağ kanattan ortasında Adanaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa, arka direkteki Skrtel çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Itandje'den döndü. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal'ın altıpas gerisinden vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1.

45+1. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Magaye'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ronei'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 1-2.

77. dakikada Lens'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topu kontrol eden Skrtel'in vuruşunda, meşin yuvarlak Koman'ın eline gelince hakem Serkan Çınar, penaltı kararı verdi. 78. dakikada penaltı atışını kullanan Fernandao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

88. dakikada Adanaspor ceza sahasında buluştuğu topu iyi saklayan Salih Uçan, rakiplerinin arasından topukla pasını Van Persie'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Itandje, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.

90+7. dakikada sol kanatta topla buluşan Karavaiev'in ortasında arka direkte uygun durumda bulunan De Souza bekletmeden vuruşunu yaptı, ancak kaleci Itandje topu kornere tokatladı.

Mücadele, 2-2 beraberlikle sona erdi.

Kadıköy'de bir puan kaybı daha

Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.

Adanaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahasında kritik 2 puan bıraktı ve 1 puana razı oldu.

Mehmet Topal golünü attı, sakatlandı

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Mehmet Topal, gol sevincinden 4 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında takımının ilk golünü atan Mehmet, 44. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Topsuz alanda sol arka adalesini tutarak kendini yere bırakan Mehmet, maça devam edemedi. Mehmet'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavaiev oyuna girdi.

Fernandao'dan gollere devam

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, üst üste 6. resmi maçında da gol attı.