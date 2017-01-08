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Felipe Melo yeni takımı ile anlaştı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo, Brezilya ekibi Palmeiras ile 2019 yılı sonuna kadar anlaştı.

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Felipe Melo yeni takımı ile anlaştı
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, ülkesinin takımı Palmeiras ile 2019 yılı sonuna kadar sözleşme imzaladı.
 
Palmeiras Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Melo ile 2019 yılı sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
 
Brezilya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) 2016 sezonunu şampiyon tamamlayan Palmeiras, internet sitesinden Melo'nun kulübü ziyaretiyle ilgili bir video da yayınladı.
 
Felipe Melo, son olarak İtalyan ekibi Inter'de forma giyip 38 maçta 1 gole imza atmıştı. Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'da ise 154 karşılaşmada 18 gol kaydetmişti. AA
Etiketler: transfer, plmeiras, Inter, Galatasaray, Felipe Melo
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