  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 3.579
    EURO 3.744
  • BIST 76143.59
    ALTIN 133.611
Buradasınız : » » Feghouli'nin gördüğü kırmızı kart iptal edildi

Feghouli'nin gördüğü kırmızı kart iptal edildi

İngiltere Futbol Federasyonu, West Ham Unitedlı futbolcu Feghouli'nin Manchester United maçında gördüğü kırmızı kartı iptal etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Feghoulinin gördüğü kırmızı kart iptal edildi
İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), West Ham United'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin pazartesi günü lig maçında gördüğü kırmızı kartı iptal etti.
 
Slaven Bilic'in çalıştırdığı Londra ekibinin itirazını değerlendiren federasyon, Manchester United ile oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri maçın 15. dakikasında Phil Jones ile girdiği ikili mücadele sonrasında hakem Mike Dean'ın 27 yaşındaki futbolcuya gösterdiği kırmızı kartın geçersiz olduğuna hükmetti.
 
Feghouli, takımının Federasyon Kupası'nda cuma günü Manchester City ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.
 
Federasyon, iki gün önce oynanan Burnley maçında bu sezon üçüncü kırmızı kartını gören Brezilyalı futbolcu Fernandinho'nun itirazını ise kabul etmedi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, West Ham United ile yapacakları lig ve kupa maçlarının yanı sıra Everton ve Tottenham karşısında cezalı duruma düştü.
 
Etiketler: West Ham United, feghouli, kırmızı kart, londra, İngiltere Futbol Federasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER