  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

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Federer'den bir şampiyonluk daha

Gerry Weber Open Tenis Turnuvası'nda İsviçreli Roger Federer, Alman rakibi Alexander Zverev'i 2-0 yenerek şampiyonadaki 9. birinciliğini elde etti.

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Federerden bir şampiyonluk daha

Gerry Weber Open Tenis Turnuvası'nda İsviçreli Roger Federer, Alman rakibi Alexander Zverev'i 2-0 yenerek şampiyonadaki 9. birinciliğini elde etti.

Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde tek erkekler dünya 5 numarası Federer ile 12. basamakta bulunan Zverev karşılaştı.

Alman rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Federer, bu turnuvadaki 9. şampiyonluğunu elde ederek rekor kırdı. 35 yaşındaki Federer ayrıca, çim kortta birincilik elde eden en yaşlı tenisçi unvanını aldı.

İsviçreli tenisçi bu sezon, ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, Indian Wells ve Miami Açık'ın ardından 4. şampiyonluğunu yaşadı.

Etiketler: Roger Federer, Alexander Zverev, Gerry Weber Open Tenis Turnuvası
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