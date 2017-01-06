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Federer yarı finali rahat geçti

İsviçreli tenisçi Roger Federer, ülke takımlarının mücadele ettiği Hopman Kupası'nda Fransız Richard Gasquet'i 2-0 yendi.

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Federer yarı finali rahat geçti
Eski dünya 1 numaralarından İsviçreli tenisçi Roger Federer, Hopman Kupası yarı finalinde karşılaştığı Fransız Richard Gasquet'yi 2-0 mağlup etti.
 
Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenen ve ülke takımlarının mücadele ettiği Hopman Kupası yarı finalinde, İsviçre ile Fransa arasında tek erkekler maçı yapıldı.
 
Federer, dünya sıralamasında 18'inci basamakta yer alan rakibi karşısında baştan sona üstün bir performans sergileyerek mücadeleyi 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 aldı.
 
35 yaşındaki Federer, sadece 58 dakika süren karşılaşma boyunca 11 "ace" atarak taraftarlardan bol alkış aldı. Bu galibiyetle İsviçre, yarın yapılacak finale kalmak adına önemli bir avantaj yakaladı.
 
Son yıllarda birçok sakatlık sorunu yaşayan 35 yaşındaki Federer, geçen yıl temmuz ayında uzun bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyması gerekçesiyle sezonun kalanında mücadele edememişti.
 
Yaklaşık 6 ay kortlardan uzak kalan ve dünya sıralamasında 16'ncı basamağa kadar gerileyen İsviçreli sporcu, sakatlık sürecinin ardından Hopman Kupası'nda çıktığı ilk maçında Büyük Britanyalı Dan Evans'ı yenerken, 19 yaşındaki Alman tenisçi Alexander Zverev'e 2-1 mağlup olarak hayranlarını şaşırtmıştı. AA
 
Etiketler: Roger Federer, tenis, Hopman Kupası, yarı final
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