Federer, Rogers Cup'ta yarı finalde

Montreal kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasına 2 numaralı seribaşı olarak katılan 36 yaşındaki Federer, 68 dakika süren çeyrek final mücadelesinde İspanyol Roberto Bautista Agut'u 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu yıl Avustralya Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan Federer, 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. İsviçreli raketin yarı finaldeki rakibi Hollandalı Robin Haase oldu.

Turnuvada diğer yarı final eşleşmesinde ise Nadal'ı eleyen Kanadalı Denis Shapovalov ile Alman Alexander Zverev karşılaşacak.