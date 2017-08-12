  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Federer, Rogers Cup'ta yarı finalde

Federer, Rogers Cup'ta yarı finalde

İsviçreli tenisçi Roger Federer, Kanada'da düzenlenen Rogers Cup'ta yarı finale yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Federer, Rogers Cupta yarı finalde

Montreal kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasına 2 numaralı seribaşı olarak katılan 36 yaşındaki Federer, 68 dakika süren çeyrek final mücadelesinde İspanyol Roberto Bautista Agut'u 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu yıl Avustralya Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan Federer, 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. İsviçreli raketin yarı finaldeki rakibi Hollandalı Robin Haase oldu.

Turnuvada diğer yarı final eşleşmesinde ise Nadal'ı eleyen Kanadalı Denis Shapovalov ile Alman Alexander Zverev karşılaşacak.

Etiketler: rogers federer, İsviçre, Kanada
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER