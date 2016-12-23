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Federer kortlara dönüyor

Sakatlığı nedeniyle 6 ay boyunca tenise ara veren dünyaca ünlü İsviçreli sporcu Roger Federer, 1 Ocak'ta başlayacak Hopman Kupası ile yeniden kortlara dönecek.

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Federer kortlara dönüyor
Dünyaca ünlü İsviçreli sporcu Roger Federer, sakatlık sorunlarıyla boğuştuğu zorlu bir süreci geride bıraktığını ve daha güçlü olarak kortlara döneceğini söyledi.
 
Son 6 aylık süreci dinlenerek geçirdiğini kaydeden Federer, "Bu sakatlık arasının, tenis kariyerim açısından çok faydalı olabileceğine inanıyorum. Çünkü son 6 ayda gençleştim ve yenilendim. Bu araya, mental ve fiziksel olarak sandığımdan daha fazla ihtiyacım olduğunu anladım." değerlendirmesinde bulundu.
 
İsviçreli tenisçi, genel sağlık durumuna baktığında kendini iyi hissettiğini kaydederek, "Büyük resme bakınca artık tenise olan açlığımı dindireceğime inanıyorum. Bu yıl, vücudumu yeniden forma sokabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım ve bu durum hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.
 
Federer, 1 Ocak'ta Avustralya'nın Perth kentinde başlayacak Hopman Kupası'na katılacak. AA
 
Etiketler: tenis, Roger Federer, Hopman Kupası
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