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Federer ile Nadal'ın turnuva biletleri karaborsaya düştü

Federer ile Nadal arasında oynanacak Avustralya Açık finalinin biletleri, karaborsada fahiş fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Federer ile Nadalın turnuva biletleri karaborsaya düştü

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal arasında yarın Rod Laver Arena'da oynanacak tek erkekler final karşılaşmasının biletleri karaborsaya düştü.

Resmi sitede 413 ile 662 dolar (1600-2600 lira) arasında değişen maç biletleri kısa sürede tükenirken, biletler karaborsaya düşmesinin ardından 26 bin 450 dolara (102 bin lira) kadar alıcı buluyor.

Karaborsacıların çeşitli internet sitelerinden satışa çıkardığı biletlerin ortalama fiyatı ise 10 bin dolara (39 bin lira) kadar ulaştı.

Öte yandan, tenisseverlerin karşılaşmayı rahatlıkla seyredebilmesi ve izdiham yaşanmaması amacıyla organizasyon yetkilileri, maç sırasında Margaret Court Arena içine de dev ekranlar kuracak.

Etiketler: Avustralya Açık, Tenis Turnuvası, federer- nadal, kara borsa bilet
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