  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Fatih Terim Parkı'nın adı değiştirilecek

Fatih Terim Parkı'nın adı değiştirilecek

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçelerindeki Fatih Terim Parkı'nın adının, Metin Oktay Parkı olarak değiştirileceğini duyurdu.

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Fatih Terim Parkının adı değiştirilecek

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçelerindeki Fatih Terim Parkı'nın adının, Metin Oktay Parkı olarak değiştirileceğini duyurdu.

Taşdelen, "AlperTasdelen06" isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı'nın adını Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral'a saygıyla." ifadelerine yer verdi.

Fatih Terim, dün Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı. AA

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