  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Fatih Terim istifa etti

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden istifa etti.

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Fatih Terim istifa etti

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden istifa etti.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklama:

Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan birtakım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.

Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: türkiye, son dakika, milli takım, fatih terim istifa etti, fatih terim
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