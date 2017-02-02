Fabricio Beşiktaş'ta formu yakaladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de zirvedeki yerini korurken, kalecisi Fabricio Agosto Ramirez de geçen sezonki kötü günlerini unutturacak performansıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil ettiği Fabricio, teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçemediği isimlerden biri oldu. Ligdeki ilk iki maçta Tolga Zengin'in yedeğinde kalan İspanyol file bekçisi, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirip, sonraki 17 karşılaşmada görev aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sadece deplasmandaki Benfica mücadelesinde kenarda bekleyen 29 yaşındaki Fabricio, diğer 5 karşılaşmada kalede şans buldu.

Geçen sezonu unuttu

Geçen sezon İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Deportivo La Coruna'nın kadrosunda bulunan ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta forma giyemeyen Fabricio, Beşiktaş'ta adeta küllerinden yeniden doğdu.

Deportivo La Coruna'da geçen sezon sadece bir maçta kadroda yer alan ancak forma giyme fırsatı bulamayan tecrübeli file bekçisi, bu sezon istikrarlı performansıyla kendine geldi. Siyah-beyazlı takımda, 17 maçta forma giyen Fabricio, toplam bin 530 dakika sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta görev alan tecrübeli file bekçisi, 450 dakika şans yakaladı.

Ön çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan İspanyol file bekçisi, Beşiktaş'ta şu ana dek toplam 22 resmi karşılaşmada oynadı.

Savunmadaki başarıya katkı sağladı

Bu sezon Süper Lig'de 19. hafta sonunda 15 gol yiyen ve son 7 sezonun en iyi savunma performansına imza atan Beşiktaş'ta kaleci Fabricio da bu başarılı döneme katkı veren oyunculardan biri oldu.

Ligin ilk iki maçında görev alan Tolga Zengin, kalesinde 3 gol gördü. Fabricio ise görev aldığı 17 karşılaşmada 12 gol yedi.

2009-2010'da 19. haftalar itibarıyla 10 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 7 sezonun iyi savunmasını 2016-2017'de yaptı. 19. haftalar dikkate alındığında 2010-2011'de 21, 2011-2012'de 17, 2012-2013'te 29, 2013-2014'te 20, 2014-2015'te 17 ve geçen sezon 18 gol yiyen Beşiktaş, bu sezon kalesinde 15 gol gördü. AA