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Buradasınız : » » F1 pilotu Alonso, Real Madrid'in onur üyesi ilan edildi

F1 pilotu Alonso, Real Madrid'in onur üyesi ilan edildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Formula 1'in İspanyol pilotu Fernando Alonso'yu onur üyesi ilan etti.

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F1 pilotu Alonso, Real Madridin onur üyesi ilan edildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Formula 1'in İspanyol pilotu Fernando Alonso'yu onur üyesi ilan etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen tören ile kulübün onur üyesi unvanını alan Alonso, yaptığı konuşmada, "Benim için çok özel bir gün. Çünkü doğduğumdan beri Madrid taraftarıyım. Babam koyu bir Real Madridliydi. Kaleciydi ve ailede her zaman futbol konuşulurdu." ifadelerini kullandı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise Alonso'nun tartışılmaz bir yetenek olduğunu belirterek, "Bu unvan, tüm zamanların en iyi sporcularından ve bizden birine karşı minnetimizin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2005 ve 2006 yıllarında zirveye çıkan Alonso'nun yanı sıra tenisçi Rafael Nadal, golfçü Sergio Garcia ve tenor Placido Domingo'ya da Real Madrid tarafından onur üyeliği verilmişti.

Etiketler: Fernando Alonso, real madrid, onur üyeliği
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