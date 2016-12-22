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EYOF'un maskotu 'Karbeyaz' olacak

Erzurum'un ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) simgesi olacak maskotun adı "Karbeyaz" olarak belirlendi.

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EYOFun maskotu Karbeyaz olacak
Erzurum'un ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) Genel Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 11-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek organizasyon öncesi, internet üzerinden yapılan oylama sonucu maskot isminin seçildiği bildirildi.
 
Açıklamada, "Caan", "Poyraz" ve "Canbala" isimleri ile girdiği yarışta oyların yüzde 36'sını alarak birinci olan maskot "Karbeyaz"ın, bereketin simgesi kar ile umut ve barışın rengi beyazdan esinlenerek belirlendiğine işaret edildi. AA
Etiketler: 2017, erzurum kış festivali, EYOF
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