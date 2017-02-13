Erzurum'da, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) kapsamına alınan ve kentin tarihi yapılarının kardan benzerlerinin yer aldığı EYOF Kültür Sokağı, törenle açıldı.
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