EYOF 2017 için geri sayım başladı

Türkiye'nin 11-18 Şubat tarihlerinde ilk kez düzenleyeceği ve 40 ülkeden 832 sporcunun katılımıyla Avrupa'nın en önemli kış sporları merkezlerinden Erzurum'da gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Kış Festivali (EYOF 2017) için tesislerden sporcuların konaklayacağı oyunlar köyüne, sporcuların ulaşımından sağlık ihtiyaçlarına kadar tüm hazırlıklar tamamlanarak geri sayım başladı.

Avrupa'da Palandöken ile Konaklı gibi önemli kış sporları merkezlerine sahip olan ve 2011 Universiade ile kış sporlarına ev sahipliği yapan "dadaşlar" kenti Erzurum, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) 2012 Kuzey Disiplin Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Kayak Şampiyonası, 2012 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası gibi önemli uluslararası organizasyonların ardından şu sıralar farklı bir heyecan yaşıyor.

Başarıyla düzenlediği bu organizasyonlar ile dünyada adından söz ettiren Erzurum, bir süre önce, ilk kez 1991 yılında Belçika'da yaz festivali olarak başlayan ve 1993 yılında bünyesine kış festivalini de ekleyen EYOF'a ev sahipliği yapmak için kolları sıvadı.

Büyük organizasyonlarda elde ettiği tecrübe ile 11-18 Şubat 2017 arasında kentte yapılacak EYOF 2017 için hazırlıklarına başlayan Erzurum Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (HDK) oldukça yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç koordinesinde EYOF 2017 hazırlıklarını sürdüren HDK, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile ilgililerin desteğiyle bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek festivalin düzenleneceği tüm tesislerdeki hazırlıklarını tamamladı.

Tesislere tam not

Alp disiplini yarışlarının yapılacağı Palandöken başta olmak üzere Konaklı Tesisleri, kayakla atlama kuleleri, curling, buz hokeyi, buz pateni, short track salonlarını organizasyona hazır hale getiren Erzurum, en küçük olumsuzluk yaşanmaması için söz konusu tesislerdeki test müsabakalarından da tam not aldı.

Tesislerin yanı sıra sporcuların ulaşımından sağlığına, güvenliğinden konaklayacakları ya da madalya alacakları alanlara kadar organizasyonla ilgili tüm unsurların ele alındığı hazırlıklarda, sporcuların sağlık sorunları için Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde EYOF Hastanesi Acil Servisi ile EYOF Medikal Acil Çağrı Merkezi (Call Center) oluşturuldu.

Oyuncuların konaklayacağı Oyunlar Köyü'ndeki bina ve tesisler de gerekli tadilat işlemleri yapılarak yeniden düzenlendi. Oyunlar Köyü yanındaki araç terminalinde de düzenlemeler yapıldı, madalya törenlerinin yapılacağı alanlar da belirlendi.

600 gönüllü görev alacak

Festival süresince sporcu ve katılımcıların tesislere, konaklama ile etkinlik alanlarına sorunsuz ve güvenli şekilde ulaşımı için gerekli bütün hazırlıkların tamamlandığı çalışmalarda, oyunlarda görev alacak gönüllülerin belirlenmesi için de yaklaşık 4 bin 500 kişi mülakata alındı.

Mülakat sonunda kişisel özellikleri dışında dil ve spor bilgileri baz alınarak seçilen 600 gönüllü, organizasyonlardaki sosyal aktiviteler ve yapacakları görevlerle ilgili eğitim verilerek görev alacakları tesislerde çalışmaya başladı.

Umut ve barışın simgesi "Karbeyaz" maskot oldu

Hazırlıklar çerçevesinde EYOF simgesi olacak maskot da "Karbeyaz" olarak belirlendi.

İnternet üzerinden yapılan oylama sonucu "Caan", "Poyraz" ve "Canbala" isimleri ile girdiği yarışta oyların yüzde 36'sını alarak birinci seçilen maskot "Karbeyaz", bereketin simgesi kar ile umut ve barışın rengi beyazdan esinlenerek oluşturuldu.

40 ülkeden 832 sporcu madalya için ter dökecek

Yılbaşından itibaren EYOF için süslenecek olan Erzurum, artık "Yıldızlar Erzurum'da Parlıyor" sloganıyla 40 ülkeden 14 ila 18 yaş arasındaki 832 sporcunun katılacağı EYOF 2017 için geri sayıma başladı.

Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve snowboard'dan oluşan 9 farklı branşta gerçekleştirilecek ve olimpiyat oyunlarına katılma potansiyeli olan genç sporcuların teşvik edilmesi açısından önem taşıyan organizasyonda Türkiye'yi 24'ü kız, 45'i erkek 69 sporcu temsil edecek.

Vali Azizoğlu: "EYOF'a hazırız"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların yüzde 99 oranında tamamlandığı, Erzurum'a şubat ayının ilk ve ikinci haftası gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Görevlilerin bu konudaki problemleri çözmek için son 3 ayda çok ciddi gayret sarf ettiğini belirten Azizoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın isteğiyle açılış programı stadyumda yapılacak. Çok görkemli ve güzel bir açılış olacak. Kırk ülkenin burada karşılaşmalarını yapmaları için tüm altyapı ve üstyapı yatırımları, hizmet ve ulaşımla alakalı faaliyetler, güvenlikle alakalı konuların tümü en ayrıntılı şekilde yapıldı, çözümlendi, planlandı. 11 Şubat tarihi itibarıyla başlayacak EYOF'a hazırız." diye konuştu.

Dünyada kış sporları sezonunun 90 gün sürdüğünü ancak Erzurum'da bunun 120 günden fazla olduğunu aktaran Azizoğlu, şöyle devam etti:

"Erzurum, Palandöken'in 3 bin 200, 3 bin metre ve 2 bin 500 metre yükseklikteki bölgelerine yağan kar ile bizim kış, kayak sezonumuz 4 ayı buluyor. Pistlerdeki suni karlama teknikleriyle bu, 4,5 ayı bulan uzun bir süreci kapsıyor. Erzurum dünyada kayakta marka olan şehir haline geldi. Orada hem belediyemizin hem özel sektörümüzün pist ve tesisleriyle, gelen misafirlerin, kayak turizmi için gelenlerin en iyi şekilde ağırlanabileceği, günlerini en iyi şekilde geçirebilecekleri bir ortam hazırlandı."

Azizoğlu, kentteki kayak tesislerine ulaşımın çok kolay olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Belki de uçaktan inip de 10-15 dakika içerisinde kayak tesisine gidilen başka bir yer yoktur dünyada. Erzurum'da uçaktan indikten sonra 15 dakikalık bir araç yolculuğuyla beraber otel ve kayak bölgesine gitme imkanı var. Yani İstanbul'dan Erzurum'daki kayak merkezlerine iki saatlik bir yolu var insanların. Böyle bir ortamda yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımızı düşünüyorum. Erzurum halkı da buna hazır."

"Hiçbir problemle karşılaşmayacaklarına eminim"

Vali Azizoğlu, EYOF koordinatörleri ve diğer görevlilerin her hafta yaptıkları toplantılar ve ortaya çıkardıkları sonuçlarla problemleri çözdüklerini anlattı.

Güvenlik konusunda tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Azizoğlu, şunları söyledi:

"Erzurum, doğunun en sakin, mutlu ve huzurlu şehirlerinden biri, belki de başında geliyor. Kırk ülkeden gelecek misafir ve sporcularımızı kendi evlerindeymiş gibi huzur ve rahat içerisinde misafir edeceğimize, yarışmalarını en iyi şekilde yapıp ülkelerine göndereceğimize inanıyorum. Geldikleri zaman hiçbir sıkıntı ve problemle karşılaşmayacaklarına eminim. Çok huzurlu ve güzel ortamda, Erzurumluların ev sahipliğinde günlerini çok güzel geçireceklerine inanıyorum."

EYOF'ta güzel dereceler elde edecek milli sporcular olduğunu belirten Azizoğlu, "Burada başarılı olan, başarılı olmasa bile katılan çocuklarımız birkaç sene sonra olimpiyat oyunlarında yarışacak sporcular haline gelecekler. Onlar için de büyük bir tecrübe olacak. Başarılı sporcularımızın da burada kendilerini göstereceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. AA