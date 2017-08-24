  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Evin Demirhan bronz madalya maçına çıkacak

Evin Demirhan bronz madalya maçına çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, bronz madalya maçına çıkacak.

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Evin Demirhan bronz madalya maçına çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, bronz madalya maçına çıkacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun 4. gününde kadınlar 48, 53, 60 ve 69 kiloda elemeler yapıldı.

Türkiye'yi 48 kiloda temsil eden Evin Demirhan, ön eleme turunda Çinli Quin Luiying'i 8-6, ilk turda ise Hollandalı Jessica Cornelia Francisca Blaszka'yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Milli sporcu, bu turda Polonyalı Anna Lukasiak'ı 3-2 yenerken, yarı finalde karşılaştığı Rumen Emilia Alina Vuc'a ise 13-2 teknik üstünlükle kaybetti. Evin Demirhan, akşam seansında bronz madalya mücadelesi verecek.

53 kiloda mindere çıkan Sümeyye Sezer Zeybek ve 60 kiloda mücadele eden Derya Bayhan ise elenerek madalya şansını kaybetti.

Etiketler: Evin Demirhan, bronz madalya, Dünya Güreş Şampiyonası
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