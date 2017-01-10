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'EURO 2016' geliri Fransa'nın beklentisini aştı

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) ülkeye beklenenden daha fazla gelir getirdi.

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EURO 2016 geliri Fransanın beklentisini aştı

Fransa Spor Bakanı Patrick Kanner, tüm hesaplar yapıldıktan sonra şampiyonadan Fransa'nın kasasına giren rakamın 1,2 milyar avro olarak ortaya çıktığını söyledi.

Geçen yıl 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde Fransa'da düzenlenen ve Portekiz'in şampiyonluğu ile sonuçlanan EURO 2016 ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Şampiyona ile ilgili beklentiler ve sonuçları değerlendiren Kanner, şampiyonanın hem Fransa ekonomisine hem de riskli bir dönemden geçen Fransa'nın sosyal ve psikolojik durumuna önemli katkı ve getirileri olduğunu bildirdi.

Fransa Spor Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre EURO 2016'dan Fransa'nın kasasına giren miktarlar, turizmden 500 milyon avro, bilet ve diğer satışlardan 476 milyon avro, dolaylı gelirlerden ise 244 milyon avro olarak hesaplandı.

Bir ay süren turnuva için Fransa'ya 536 bin yabancı seyircinin geldiği belirtilerek, bunların yüzde 50'den fazlasının başkent Paris'te, yüzde 33'ünün Lyon ve yüzde 29'unun da Marsilya'da konakladığı kaydedildi.

Organizasyonun UEFA'ya da 1,9 milyar avro gelir getirdiği tahmin edilirken, UEFA'nın EURO 2016 için 1,1 milyar avro civarında harcama yaptığı açıklandı.

Fransa'da Kasım 2015'te düzenlenen Paris saldırıları sonrası EURO 2016'nın iptali veya başka bir ülkeye verilmesi gündeme gelmiş, ülke yönetiminin taahhütleri sonrası şampiyonanın planlandığı gibi Fransa'da düzenlenmesi kararı alınmıştı. Saldırılardan sonra önemli ölçüde turist kaybına uğrayan Fransa'nın, EURO 2016 için gelen futbolseverler ile bu kaybı kapattığı belirtiliyor. AA

Etiketler: fransa, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, EURO 2016, Fransa Spor Bakanı Patrick Kanner, UEFA
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