  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.683
    EURO 3.921
  • BIST 88740.23
    ALTIN 144.804
Buradasınız : » » 'Eto'o benim çok iyi bir yardımcım'

'Eto'o benim çok iyi bir yardımcım'

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Eto'o, takım kaptanlığı görevini layıkıyla yapıyor. Eto'o benim çok iyi bir yardımcım, diyebilirim" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Etoo benim çok iyi bir yardımcım
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun takım kaptanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, "Eto'o benim çok iyi bir yardımcım, diyebilirim." dedi.
 
Çalımbay, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşiye katılarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
 
Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Dünya yıldızları ile çalışmak zordur, Eto'o ile sorun yaşıyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:
 
"Göreve geldiğimde Eto'o ile konuştum. Eto'o, sadece futbolcu olarak Antalyaspor'a hizmet etmek istediğini söyledi. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olması gündeme gelmiş. Futbol kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak noktalamak istemesi doğal, her futbolcu bunu isterdi. Bu transfer gündeme gelince, sezon başı hazırlığını da iyi yapamamış. Ancak ben geldikten sonra iyi çalıştı, eksiklerini hızla kapattı. Şu anda kendisinden çok iyi yararlanıyoruz. Takım kaptanlığı görevini layıkıyla yapıyor. Arkadaşlarını çok iyi motive ediyor. Eto'o benim çok iyi bir yardımcım, diyebilirim. Çünkü bazen teknik adamların veya yöneticilerin yapamadığı motivasyonu takım kaptanları yapabiliyor. Futbolculuğumda bunları yaşamış biriyim. Eto'o gibi bir futbolcuya, bir takım kaptanına sahip olduğum için çok memnunum."
 
Antalyaspor Kulübünden teknik direktörlük teklifi aldığında, kırmızı-beyazlı ekibin ligde oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemediğini hatırlatan Çalımbay, yönetimin vizyonunu, kısa ve uzun vadedeki hedeflerini doğru bulduğu için takımın başına geçtiğini ifade etti. AA
 
Etiketler: Antalyaspor, Samuel Eto'o, Rıza Çalımbay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER