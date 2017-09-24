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Eskrimde bronz madalya

Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Eskrim Satellite Turnuvası'nda milli sporcu Enver Yıldırım, erkekler kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı.

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Eskrimde bronz madalya

Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Eskrim Satellite Turnuvası'nda milli sporcu Enver Yıldırım, erkekler kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amsterdam'da gerçekleştirilen organizasyonda Enver, 32'lik tablo müsabakasında Alman Lukas Reuller'i 15-7 yenerek 16'lık tabloya kaldı.

Bu turda Kolombiyalı Luis Cortez Vila'yı 15-4 mağlup eden milli sporcu, çeyrek finalde de Macar Tamas Galgoczy engelini 15-13'le geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde İtalyan Francesco D'armiento'ya 15-14 yenilen Enver, bronz madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Eskrim Satellite Turnuvası'nda dün milli sporcu Martino Minuto, erkekler flöre kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

Turnuvaya iki sporcuyla katılan Türkiye, organizasyonu birer altın ve bronz madalyayla tamamladı.

Etiketler: Uluslararası Eskrim Satellite Turnuvası, Enver Yıldırım, bronz madalya
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