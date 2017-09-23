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Eskrimde altın madalya geldi

Milli eskrimci Minuto, Hollanda'da düzenlenen turnuvada altın madalyanın sahibi oldu.

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Eskrimde altın madalya geldi

Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Eskrim Satellite Turnuvası'nda milli sporcu Martino Minuto, altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amsterdam'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler flöre kategorisinde yarışan Minuto, Hollandalı rakibi Wouter Prommel'i 64'lük tablo müsabakasında 15-5 mağlup etti.

Turnuvada 32'lik tabloda bir başka Hollandalı Dirk Jan van Egmond'u 15-11, 16'lık tablo müsabakasında İngiliz Rhys Melia'yı 15-8 yenen milli sporcu, çeyrek finalde Kanadalı Alex Lim'i 15-8'lik skorla geçerek yarı finale kaldı.

Minuto, yarı finalde Belçikalı Stef de Greef'i 15-9, finalde de İtalyan Filippo Guerra'yı 15-11 mağlup ederek şampiyon oldu.

Turnuvada yarın bir diğer milli sporcu Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde madalya için mücadele edecek. AA

Etiketler: eskrim, Milli eskrimci Minuto
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