Eskrim şampiyonlarımızın başarı öyküsü

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda, Türkiye'ye 94 yıllık eskrim tarihinde takım müsabakalarında ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran ay-yıldızlı ekibin sporcularından Deniz Selin Üstündağ, Fatma Zehra Köse ve Melis Sarıçam açıklamada bulundu.

Takımın en küçük bireyi olan 16 yaşındaki Deniz Selin Üstündağ, elde ettikleri başarıdan dolayı çok büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "16 yaşında biri olarak 23 yaş altı kategorisinde şampiyonluk yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten çok mutluyum. Takım halinde birbirimize güvendik ve inandık. Sonunda da başarı geldi. Yaşadığım mutluluk kelimelerle anlatılamaz. İnsanın o anı yaşaması ve o duyguyu tatması gerekiyor." dedi.

Fatma Zehra Köse: Türk kadınları olarak çok güçlüyüz

Milli sporcu Fatma Zehra Köse, Türk kadınının çok güçlü olduğunu ve her şeyin üstesinden gelebileceğini ifade etti.

Elde ettikleri başarının gurur verici olduğunu aktaran 20 yaşındaki eskrimci, "Türk kadınları olarak gerçekten çok güçlüyüz. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bunu da zaten ispatladık." değerlendirmesinde bulundu.

Melis Sarıçam: 2017, Türk eskrimi için çok umut verici

Milli sporcu Melis Sarıçam, 2017'nin, Türk eskrimi için çok umut verici şekilde devam ettiğini kaydetti.

Avrupa Şampiyonası öncesi başarılı olacaklarına inandıklarını anlatan 17 yaşındaki eskrimci, şunları aktardı:

"Altın madalya kazanmamız bizim için çok da sürpriz değildi. Kendimize çok inandık, kenetlendik. Böyle bir şampiyonluğu ülkemize getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz. İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı en yükseğe çıkartmak, çok farklı bir mutluluk. Çok güzeldi. Kelimelerle ifade edilecek gibi değil. 2017, Türk eskrimi için gerçekten çok umut verici. Başarıların devam edeceğini düşünüyorum."