Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen Yeni Eskişehir Stadı, açıldığı günden bu yana milli maç, Türkiye Kupası finali ve 3. Lig'e yükselme maçının yanı sıra Eskişehirspor'un karşılaşmalarına sahne oldu.

Temeli 23 Ağustos 2013'te Suat Kılıç'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı döneminde atılan Yeni Eskişehir Stadı, TOKİ tarafından inşa edildi. 35 bin seyirci kapasiteli stattaki ilk resmi maç, TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında 20 Kasım 2016'da yapıldı.

Resmi açılışı 17 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen stat, 27 Mart'ta da A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçına ev sahipliği yaptı. Böylece hem Eskişehir hem de Yeni Eskişehir Stadı tarihinde ilk kez milli takımı konuk etti.

Yeni stat, 24 Nisan'da Bölgesel Amatör Lig play-off müsabakasında Utaş Uşakspor'un, Bucak Belediye Oğuzhanspor'u uzatma devresi sonunda 3-1 yenerek 3. Lig'e yükseldiği maça da tanıklık etti.

Yeni Eskişehir Stadı, 31 Mayıs'ta da Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan ve penaltı atışlarında Konya temsilcisinin 4-1 üstünlük sağladığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde iki takımı konuk etti.

A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile 5 Eylül Salı günü yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki sekizinci maç da Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak.

"Eskişehir yeni stadıyla ilkleri yaşadı"

Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hüseyin Aksoy, Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelinde başlattığı yatırım hamlelerinden Eskişehir'in de nasibini aldığını, bu kapsamda kente modern ve güzel bir stadyumun yapıldığını söyledi.

Aksoy, yaklaşık 9 ay önce TOKİ'den devraldıkları stadın Eskişehirspor'un maçlarına ev sahipliği yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Eskişehirspor'un dışında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Türkiye Kupası finali ve çeşitli yükselme maçlarına ev sahipliği yaptık. 8 aylık süreçte güzel organizasyonlar gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte yeniden bir milli maça ev sahipliği yapacağız. Gençlerbirliği takımının da maçlarını Eskişehir'de yapması söz konusu olabilir. 2017-2018 sezonunda hemen hemen her hafta bir mücadeleye ev sahipliği yapacağız. Eskişehirspor da maçlarını yine burada yapacak. Siyah-kırmızılı takımın bu sezon sonunda Süper Lig'e çıkmasını arzu ediyoruz. Eskişehirspor'un Avrupa kupasındaki maçlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz. Ülkemize ve Eskişehir'e yakışan güzel ve modern bir stat oldu. Eskişehir yeni stadıyla ilkleri yaşadı. Bizler de önemli tecrübeler kazandık."