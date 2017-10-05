Eskişehir ekonomisine milli maç katkısı

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Türk milli takımının İzlanda ile karşılaşacağını anımsatarak, bu maça Eskişehir olarak ev sahipliği yapmaktan gurur ve memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kentin, Eskişehirspor ile yıllardır futbolun coşkusunu yaşadığını ifade eden Güler, şunları söyledi:

"Eskişehir'in köklü ve herkesin takdirini kazanmış bir taraftar kitlesi var. Bu nedenle milli futbol takımımızın hem Eskişehir'e hem de Eskişehir'in milli takıma çok yakıştığını düşünüyoruz. Spor müsabakaları ve özellikle de çok takip edildiği için futbol maçları aynı zamanda çok önemli bir endüstri oluşturmaktadır. Spor müsabakalarının şehre canlılık ve dinamizm getirmesinin yanı sıra ekonomik olarak da olumlu katkıları var. Eskişehirspor'un maçlarının oynandığı gün şehir ekonomisinde ciddi bir hareketlilik olduğunu da gözlemlemiştik. Eskişehirspor’un maçlarının oynandığı günlerde hizmet sektöründe yüzde 40 artış olduğunu tespit etmiştik. Elbette bu artış hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize olumlu olarak etki ediyor.

"4 bin 200 yatak kapasitesinin tamamına yakını dolu"

Güler, şehir dışından gelenler maç öncesinde ve sonrasında şehirde gezdiğini, konaklayıp, yemek yediğini ve alışveriş yaptığına işaret ederek, "Bütün bu hareketlilik de özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin işlerine canlılık getiriyor ve Eskişehir ekonomisine katkı olarak yansıyor." diye konuştu.

Bunu rakamlarla da destekleyebileceklerini belirten Güler, şunları ifade etti:

"Eskişehir’deki 35 bakanlık belgeli tesisin doluluk oranları yüzde 100’e ulaşmak üzere. Toplam 4 bin 200 yatak kapasitesinin tamamına yakınının dolu olması turizm sektörümüz için de son derece sevindiricidir. Aynı zamanda milli maçlar şehrimizin gündemde olmasını da sağlıyor. Gerek ulusal basının etkisi gerekse sosyal medya aracılığıyla yapılan reklamlar ve yorumlar şehrimizin marka değerini artırıyor. Bu vesileyle Eskişehir Ticaret Odası olarak, milli takım maçlarının Eskişehir’de oynanması dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonuna ve tüm emeği geçenlere içtenlikle teşekkür ediyorum."