  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.516
    EURO 3.987
  • BIST 100071
    ALTIN 141.467
Buradasınız : » » Ertuğrul Sağlam'ın annesi toprağa verildi

Ertuğrul Sağlam'ın annesi toprağa verildi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sağlam'ın annesi Fatma Sağlam'ın cenazesi, Düzce'de defnedildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ertuğrul Sağlamın annesi toprağa verildi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın vefat eden annesi Fatma Sağlam, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.

Akçakoca Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi Ertuğrul Sağlam, taziyeleri kabul etti. Akçakoca Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fatma Sağlam'ın naaşı, Beyhanlı köyündeki aile kabristanında defnedildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Ertuğrul Hoca'nın yanındayız. Hocamızın annesi Fatma teyze, bir haftadır yoğun bakımdaydı. Dün de vefat haberini aldık, hemen buraya geldik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Cenaze törenine katılan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da Ertuğrul Sağlam'ın Türk futbolu için önemli bir isim olduğunu belirterek, "Hocamız, ahlakı, centilmenliği ve futbol kişiliğiyle Türk futboluna damga vurmuştur. Bu acı günüde yanında olmak istedik, başsağlığı diledik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu. 

Etiketler: ertuğrul sağlam, annesi, vefat, fatma sağlam
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER