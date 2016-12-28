Ertuğrul Sağlam görüşmeleri olumlu geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Ahmet Yıldız, deneyimli teknik adam Sağlam ile İstanbul'da bir araya geldiklerini söyledi.

Görüşmenin çok olumlu geçtiğini dile getiren Yıldız, Sağlam ile büyük oranda anlaştıklarını belirtti.

Sağlam ile 2-3 gün içerisinde bir kez daha görüşeceklerini vurgulayan Yıldız, anlaşmanın o zaman netlik kazanacağını kaydetti.

Sağlam, 2005-2007 yılları arasında da Kayserispor'da görev yapmıştı. AA