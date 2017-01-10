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Buradasınız : » » Ersun hoca ile anlaşamadık

Ersun hoca ile anlaşamadık

Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılarak Kayserispor'a gelen Güray Vural, teknik direktörü Ersun Yanal ile anlaşamadıklarını söyledi.

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Ersun hoca ile anlaşamadık
Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılarak Kayserispor'a gelen Güray Vural, bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal ile anlaşamadıklarını söyledi.
 
Sarı-kırmızılı takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde Güray Vural, "Trabzonspor'a çok büyük umutlarla gitmiştim. Oynayabileceğimi düşünüyordum. Kendime güveniyordum ama şanssızlıklarla başladım. Ciddi bir sakatlık geçirdim. Sezon başında Ersun hocanın gelmesinin iyi olacağını düşünüyordum ama hoca ile bazı sorunlarımız oldu. Anlaşamadık ve yol ayrımına geldik." diye konuştu.
 
Deneyimli orta saha oyuncusu, bordo-mavili takımda yeteri kadar şans bulamadığını savunarak, şunları kaydetti:
 
"Bu sene yeterli şansı bulamadığımı düşünüyorum. Ben, her zaman oynamayı düşünen, eski takımlarımda sürekli oynayan bir futbolcuydum. Trabzonspor'da hem sakatlıklar hem de hocanın fazla şans vermemesinden dolayı bazı şeylerden vazgeçerek, Kayserispor'a geldim. Benim için oynamak önemli. Forma giydikçe yeniden A Milli Takım'a gidebilirim. Kayserispor'da gerekli performansı göstererek, yeniden büyük takımlara gidebileceğimi düşünüyorum."
 
Güray Vural, Trabzonspor'un büyük bir değişim içinde olduğunu ve sabredilmesi gerektiğini belirtti. 
 
Kayserispor'a transferinde yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın önemli bir rol oynadığını aktaran Güray Vural, "Kayserispor'a transfer olmamdaki en büyük etken, Sergen hocanın buraya gelmesiydi. Onun Kayserispor'u yukarılara, layık olduğu yere taşıyacağına inanıyordum. Kayserispor da çok büyük camia. Bir şehir takımı. İnşallah takım arkadaşlarımızla Kayserispor'u en kısa süre içinde yukarılara taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı. AA
 
Etiketler: Güray Vural, Ersun Yanal, Trabzonspor, kayserispor, transfer
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